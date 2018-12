Jak ZAORAĆ rodzinę przy wigilijnym stole? Sprawdź, jedyny taki poradnik!

Wigilia to wielu rodzinach czas wzmożonych politycznych „dysput”. Jeśli co roku masz problem z prawdziwym zaoraniem wujków i doprowadzeniem ich do wrzenia, mamy poradnik, który Ci w tym pomoże.

Przede wszystkim musimy określić z jakiej opcji politycznej, obecnie jest nasz „przeciwnik”. Wujkowie maja bowiem możliwość zmiany poglądów ze względu np. na telewizyjną propagandę (nie podejrzewamy, że korzystają z innych mediów).

Jeśli już mamy pewność, jaką „myśl partyjną” ma oponent możemy przejść do „zaczepki”, która wywoła wigilijno-polityczną burzę.

Jeśli trafiliśmy na wujka PiSowca proponujemy następujące hasła:

* No ale w tym PiS to też złodzieje i łapówkarze… tego z KNFu zwinęli…

* Tak się chwalili, tak dokazywali, a wystarczyło, że Bruksela tupnęła nogą i potulnie się cofnęli…

* Od stycznia prąd w górę…

Jeśli zaś mamy do czynienia z przeciwnikiem Platformerskim bądź KODziarski warto zaatakować z drugiej strony:

* No jak tam ten Gawłowski? Na święta w domu czy w celi?

* Jak tam? W tym roku ubecja nie stoi pod Sejmem z pasztetem?

* Wałęsie to już się wszystko poprzestawiało. Na pogrzebie jak ostatni trep latał…

Pełną listę znajdziesz na profilu Lemingopedia:

źródło: Facebook.com/lemingopedia / NCzas.com