MEGA promocje na Święta. Zobacz, co przygotowały Lidl i Biedronka. Do której zrobisz zakupy w Wigilię 24 grudnia?

Biedronka i Lidl przygotowały promocje na ostatnie dni przed Świętami Bożego Narodzenia, które potrwają do 24 grudnia. Wówczas musimy być gotowi, że sklepy będą otwarte jednak krócej niż zwykle i po południu zakupów już nie zrobimy.

Przedświąteczny czas to szał zakupów w największych polskich sklepach. Na zakupy spożywcze Polacy najczęściej wybierają supermarkety – na co wskazują dane – w których można dostać właściwie wszystkie niezbędne produkty.

Na ostatnie dni przed Świętami Biedronka postawiła przede wszystkim na promocje produktów, które będą przydatne przy gotowaniu na Święta. I tak w promocji przy zakupie większej ilości sztuk znajdziemy w Wigilię: mleko, jajka i masło.

Z kolei przecenione o kilkadziesiąt procent zostały: owoce w puszkach (brzoskwinie i ananasy), kawa, masło klarowane, olej słonecznikowy, majonez dekoracyjny. Takie promocje nie mogły pozostać bez odpowiedzi ze strony Lidla.

W niemieckim supermarkecie w promocji znajdziemy całą masę produktów. Wśród nich te, które kupujemy na Święta: pomarańcze, karp (płat), boczek czy kapusta kiszona. Ponadto przecenione zostały: szynka, piwo, czekolada czy soki.

Być może coś znajdą w Lidlu ci, którzy jeszcze nie mają prezentu. W sieci znajdziemy m.in. sprzęt elektroniczny oraz zabawki. Tu warto wymienić wyciskarkę do soku, blender, szczotkę do włosów i lokówkę. Ponadto w niskich cenach znajdziemy zabawki z serii LEGO, a także tor wyścigowy z autem.

Kiedy na świąteczne zakupy? W poniedziałek 24 grudnia wcześniej zamknięte zostaną sklepy Lidl, w których zakupy będziemy mogli zrobić do godziny 12:30. Biedronka tego dnia będzie otwarta do 13:00. Ogółem sklepy w Wigilię nie powinny być otwarte dłużej niż do 14:00.