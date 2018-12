PROGNOZA POGODY: Jak będzie wyglądał wigilijny wieczór, a jak Pierwszy i Drugi Dzień Świąt

Pogoda na Święta będzie bardzo zróżnicowana zależnie od regionu. Na pewno można spodziewać się opadów. Czy będzie to jednak śnieg, deszcz ze śniegiem czy po prostu deszcz – zależy od regionu.

Dzisiaj w północnej, centralnej i wschodniej Polsce wystąpią przelotne opady śniegu. Wieczorem padać będzie tylko w centrum i na wschodzie Polski. Opady będą jednak niewielkie.

Na Zachodzie najcieplejsza temperatura wyniesie 2 stopnie Celsjusza, w centrum 0 stopni, zaś na wschodzie 1 stopień. W północno-wschodniej części kraju termometry pokażą -3 stopnie Celsjusza.

W Boże Narodzenie będzie cieplej. Na północnym zachodnie temperatury dojdą nawet do 5 stopni Celsjusza, zaś na wschodzie w okolicach zera. W zachodniej, centralnej, północnej i południowej Polsce będą opady deszczu, przelotnie deszczu ze śniegiem.

W środę przelotne opady deszczu mogą wystąpić w całym kraju, lecz nie będą one obfite. Na zachodzie Polski temperatura dojdzie do 5 stopni Celsjusza, do 4 stopni w centrum i do 2 stopni Celsjusza na wschodzie kraju.

Źródło: expressbydgoski.pl