SZOK! Co czwarty Brytyjczyk nie wie, o co chodzi w Bożym Narodzeniu

Przeprowadzono ankietę wśród 2 tys. dorosłych Brytyjczyków na temat Świąt Bożego Narodzenia. Okazuje się, że wielu z nich nie ma pojęcia, o co chodzi w chrześcijańskim Bożym Narodzeniu.

Ankieta przeprowadzona przez Narodowe Stowarzyszenie Nauczycieli (NATRE) oraz Radę ds. Edukacji Religijnej Anglii i Walii (REC) pokazała, że choć większość uważa za ważne rozumienie wagi obrzędów religijnych, to aż co czwarty obywatel Wielkiej Brytanii nie wie, o co chodzi w Bożym Narodzeniu.

Z ankiety wynika, że tylko 71 proc. może wyjaśnić bez problemu, skąd wzięły się Święta Bożego Narodzenia. 18 proc. nie jest pewne, na czym polega to święto i nie umiałoby opowiedzieć biblijnej historii.

58 proc. Brytyjczyków uważa też, że jest ważną rzeczą, by znać i rozumieć święta religijne, w tym również Boże Narodzenie.

– Istnieje wyraźna przepaść między wiedzą młodych ludzi o różnych światopoglądach oraz o tym, jak ważne są dla nich te sprawy. Tę lukę musi wypełnić dobre wykształcenie dotyczące religii i innych światopoglądów, które pomaga przygotować ich do życia w coraz bardziej zróżnicowanym i globalnym społeczeństwie – powiedział główny dyrektor REC Rudolf Eliott Lockhart.

