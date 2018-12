2019 pod znakiem „długich weekendów”. Będzie ich wyjątkowo dużo. Kiedy wziąć urlop?

140 – dokładnie tyle wolnych dni, możemy mieć w 2019 roku. Wystarczy kilka sprytnych zabiegów, aby przepracować tylko 2/3 nadchodzącego roku.

Już sama liczba dni wolnych jest dość znaczna. To, aż 104 dni, zliczając wszystkie weekendy oraz święta. Do tego, osoby mające umowy o pracę, ustawowo mogą skorzystać z 26 dni urlopu. Jeśli dobrze to wcześniej zaplanują, czekać je może kilka bardzo długich weekendów.

Na początku spójrzmy na wszystkie ustawowo wolne dni od pracy w 2019 roku:

• Nowy Rok (1 stycznia) – wtorek

• Święto Trzech Króli (6 stycznia) – niedziela

• Niedziela Wielkanocna (21 kwietnia) – niedziela

• Poniedziałek Wielkanocny (22 kwietnia) – poniedziałek

• Święto Pracy (1 maja) – środa

• Święto Konstytucji 3 maja (3 maja) – piątek

• Zesłanie Ducha Świętego (9 czerwca) – niedziela

• Boże Ciało (20 czerwca) – czwartek

• Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) – czwartek

• Wszystkich Świętych (1 listopada) – piątek

• Święto Niepodległości (11 listopada) – poniedziałek

• Boże Narodzenie (25 grudnia i 26 grudnia) – środa i czwartek

Majówka:

Tegoroczna majówka może być wyjątkowo długa, ze względu na układ Święta Pracy i Święta Konstytucji 3 maja. Wystarczy bowiem wziąć 3 dni urlopu, aby odpoczywać łącznie 9 dni!

1 maja wypada w środę, 3 maja to piątek. Wystarczy zatem wziąć urlop w terminach 29.04, 30.04 i 2.05, aby nie pracować ponad tydzień.

Czerwiec:

Również w czerwcu możemy przedłużyć sobie weekend. 1 dzień urlopu, dokładnie 21.06 da nam, aż 4 dni wolnego. 20 czerwca czyli w czwartek wypada bowiem Święto Bożego Ciała.

Sierpień:

Bardzo podobna sytuacja spotka nas w czerwcu. Dniem wolnym od pracy jest 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego, które również wypada w czwartek. Jeśli zatem zaplanujemy urlop 16.08, to po raz kolejny spędzimy 4 dni z daleka od pracy.

Listopad:

Jeśli do tego czasu uda nam się zaoszczędzić 5 dni urlopu, to łącznie możemy zyskać 11 dniowy odpoczynek. 1 listopada czyli Wszystkich Świętych wypada bowiem w piątek, zaś 11 listopada Święto Niepodległości w poniedziałek. Urlop od 4 do 8 listopada, da nam prawie dwutygodniowy rozbrat z pracą.

Grudzień:

Ostatni bardzo długi świąteczny weekend może nam się przytrafić w grudniu. Jeśli do tego czasu pozostanie nam 5 dni wolnego, możemy nie pojawiać się w pracy, aż 10 dni.

Wigilia 24.12 wypadnie we wtorek, zaś Nowy Rok w środę. Wzięcie urlopu w dniach 23.12, 24.12, 27.12, 30.12 i 31.12, da nam wspomniane 10 dni odpoczynku.

Źródło: Money.pl / NCzas.com