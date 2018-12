Ale cyrk! Żołnierz wytrzyma wszystko, ale nie przemówienie Macrona. „Padł jak zabity” [VIDEO]

Nie tak zapewne prezydent Francji Emanuel Macron wyobrażał sobie wigilijne spotkanie z żołnierzami.

Macron w ostatnim czasie lubi otaczać się armią. Może to taka subtelna aluzja do tego, jak prezydent Francji chce zakończyć protesty „żółtych kamizelek”.

W każdym razie przed świętami Macron pofatygował się aż do Czadu, gdzie stacjonuje 1300-osobowy francuski kontyngent. Zabrał ze sobą wino, foie gras i czekolad, żeby nie było, że święta są we Francji tylko dla elity.

W rzeczywistości coraz bardziej tracącemu popularność prezydentowi chodziło przede wszystkim o fotkę, na której mógłby zaprezentować się jak prawdziwa głowa państwa, do tego dysponująca realną siłą.

French President #Macron paid a pre-Christmas visit to French soldiers in #Chad on Saturday, bringing enough wine, foie gras and chocolate for 1,300 troops along with him. #Barkhane #France #Sahel #ChristmasDinner #macaron

by @ludovic_marin / @AFP pic.twitter.com/B6CCPQxEvC

— Tom Antonov (@Tom_Antonov) 23 grudnia 2018