Astrologowie i wróżbici mają rację? Naukowcy potwierdzają. To pod jakim znakiem zodiaku się urodziłeś ma znaczenie

Naukowcy dowodzą, iż to pod jakim znakiem zodiaku się urodziliśmy ma znaczenie dla naszej osobowości i wpływ na nasze życie. Pora roku ma znaczący wpływ na nasze zdrowie i osobowość.

To o jakiej porze roku się urodziliśmy ma wpływ na nasz charakter, a także na nasze postawy i zdrowie – dowodzą naukowcy.

Nie ma to nic wspólnego z astrologią. Jest to efektem warunków w jakich rozwijamy się jako płód i w jakich się rodzimy. A to własnie zależy też od pory roku.

Jest tysiące czynników, które wpływają na to jak się rozwijamy w życiu płodowym. Jednym z nich jest np. sposób odżywiania się matki.

I tak brak witaminy C, czy D, niedostateczna ilość białka w pożywieniu mogą wpłynąć na rozwój mózgu, serca i kości.

Matka w czasie zimy może cierpieć na stany depresyjne, co sprawia, iż produkuje mniejszą ilość serotoniny, co także ma wpływ na mózg dziecka.

Także już po urodzeniu pora roku ma wpływ na nasze dalsze życie, cechy i właściwości.

Badania przeprowadzone na myszach dowodzą, że te które urodziły się zimą gorzej znoszą lato i są bardziej wrażliwe na światło. Paradoksalnie urodzonym latem zima jednak nie przeszkadza.

Przez dwanaście lat badano to jaki wpływ na ludzi ma pora roku, a nawet miesiąc urodzenia.

Jak wynika z badań dobrze jest się urodzić wiosną. Wiosenni są największymi optymistami.

Jest jednak też i druga strona medalu. Urodzeni o tej porze roku mają też największą skłonność do klinicznej depresji.

Po przebadaniu 58 tysięcy osób w Wielkiej Brytanii okazało się, że najczęściej zapadają na nią urodzenia w maju, a najrzadziej w listopadzie.

Ci, którzy przyszli na świat latem najlepiej adaptują się do światła. Ponieważ jednak część ciąży przypadała na zimę, mają częstsze wahania nastrojów – od optymizmu do depresji.

Okazuje się jednak, że naukowe badania mogą potwierdzać też astrologiczne wierzenia. Ci, którzy urodzili się na początku jesieni – pod znakiem Wagi, zachowują największą równowagę.

Ma to związek z pożywieniem, które jest dostępne w czasie ciąży, a także tym, iż matki najkrócej były wystawione na działanie długich zimowych nocy.

Urodzeni wtedy są najmniej podatni na depresje i skoki nastrojów. Jest jednak i łyżka dziegciu. Jesienni najszybciej się irytują.

„Najgorzej” jest urodzić się jesienią. Wśród ludzi zimowych jest najwięcej schizofreników i osób cierpiących na zaburzenia dwubiegunowe. Za to mniej się irytują. Jest też jednak i nagroda. Urodzeni w styczniu i lutym są kreatywni i dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem problemów.