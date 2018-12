Kolejna lewacka prowokacja. „Świąteczne dekorowanie tyłka”

Zachód tonie w swoim hedonizmie i braku szacunku dla religijnych wartości. Tak można nazwać nową inicjatywę, jaką stworzyła instagramowa modelka, influencerka Davison w postaci „świątecznego dekorowania” pupy.

Ta nowa „moda” to nic innego jak obrażanie uczuć religijnych milionów ludzi świętujących Boże Narodzenie, z czego to rozrywkowe stworzenie zapewne nie zdaje sobie sprawy.

Dla niej pewnie jest to fajne. Właśnie zaapelowała w mediach, żeby ją naśladować.

Jaki jest sens tej nowej „mody”? Polish Express cytuje jeden komentarz: „Ludzie powinni nosić taki tyłkowi wieniec zamiast kolejnego brzydkiego świątecznego swetra dla urozmaicenia”.

Te kretyńskie wygłupy mają jeszcze jeden aspekt. Widzą je muzułmanie i część z nich nabiera przekonania, że ludzie Zachodu to degeneraci, których co prędzej trzeba zlikwidować.

Źródło: Polish Express