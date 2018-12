Mężczyzna uzbrojony w nóż porwał autobus i wjechał w pieszych. Co najmniej 5 osób nie żyje [VIDEO]

Uzbrojony w nóż mężczyzna we wtorek porwał autobus i skierował go w w grupę pieszych w mieście Longyan na południowym zachodzie Chin, zabijając co najmniej pięć osób i raniąc 21 kolejnych – poinformowała policja. Napastnik został schwytany.

W policyjnym komunikacie nie ujawniono tożsamości sprawcy incydentu ani pobudek, jakimi mógł się kierować. Nie wiadomo też, ile osób zginęło pod kołami autobusu, a ile w samym pojeździe.

Nagranie wideo zamieszczone na stronie internetowej gazety „Beijing News” pokazuje kilku policjantów przyciskających nożownika do ziemi na środku ulicy. (PAP)

A man hijacked a bus and drove it into a crowd in China’s #Longyan, killing five people and injuring 21. This footage shot on the scene shows police officers pouncing on the alleged hijacker.pic.twitter.com/DYlOY2mpPz — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) December 25, 2018