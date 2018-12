Porównaj te zdjęcia. Święta po niemiecku i święta po amerykańsku. A Trump znów wkurzył komentatorów

Samotna i byle jak ubrana Angela Merkel przy wielkiej smutnej choince i odświętnie udekorowany Biały Dom z Donaldem i Melanią Trumpami.

Zestawione na Twitterze zdjęcia robią wrażenie. Widać na nich dokładnie, jaka rangę świętom Bożego Narodzenia nadają różni przywódcy.

Złośliwych komentarzy pod adresem Angeli Merkel oczywiście nie zabrakło.

Tymczasem Donald Trump musiał zmierzyć się z fala krytyki lewackich mediów po tym, jak w tradycyjnej bożonarodzeniowej rozmowie przez telefon z dziećmi powiedział pewnemu siedmiolatkowi, że święty Mikołaj nie istnieje.

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta – #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI

— Melania Trump (@FLOTUS) 25 grudnia 2018