Premier Izraela złożył życzenia chrześcijanom. Użył religijnego pozdrowienia, którego coraz bardziej wstydzą się zachodni liderzy

Premier Izraela Benjamin Netanjahu złożył chrześcijanom życzenie „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia”.

Życzenia w tej formie podkreślają zgodnie z tradycją religijny charakter świąt wbrew coraz powszechniejszemu na Zachodzie zwyczajowi laicyzacji Bożego Narodzenia.

Netanjahu użył sformułowania „Merry Christmas”, a nie jakiegoś „Happy Holidays”, czyli po prostu „Wesołych Świąt”.

„Wesołych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich naszych chrześcijańskich przyjaciół w Izraelu i na całym świecie” – napisał izraelski premier.

Merry Christmas to all our Christian friends in Israel and around the world!

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 24 grudnia 2018