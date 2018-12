Sąd w USA zadecydował. Korea Północna ma zapłacić 500 milionów!

Sąd w USA orzekł, że Korea Północna musi zapłacić aż 501 milionów dolarów odszkodowania za tortury, a w konsekwencji śmierć amerykańskiego studenta Ottona Warmbiera. Wyrok jest jednak wyłącznie symboliczny, ponieważ świat nie ma żadnych narzędzi, aby zmusić do tego Kim Dzong Una.

„Korea Północna jest odpowiedzialna za tortury, porwanie, pozasądową egzekucję Ottona Warmbiera, a także za szkody wyrządzone jego matce i ojcu” – powiedziała sędzia Beryl Howell w trakcie odczytywania wyroku sądu.

Pjongjang został oficjalnie pozwany w kwietniu 2018 roku. Akt oskarżenia przygotowała prokuratura na zlecenie rodziców Warmbiera.

Przypomnijmy, 22-letni Otto Warmbier pojechał na wycieczkę do Korei Północnej pod koniec 2015 roku. Został tam aresztowany i skazany na 15 lat pobytu w obozie pracy za próbę zabrania propagandowego plakatu, który wisiał w jego hotelu. W więzieniu spędził ponad 17 miesięcy. W czerwcu 2017 roku został w stanie śpiączki przetransportowany do USA, parę dni po przylocie do kraju zmarł.

Eksperci orzekli, że bezpośrednią przyczyną zgonu studenta było niedotlenienie i niedokrwienie mózgu, wywołane urazem głowy. Trudno jednak spodziewać się, by Koreańczycy z północy faktycznie mieli zamiar płacić.

Źródło: PAP