Świąteczny wpis aktora, który zagrał kultowego Kevina samego w domu. Przeprasza świątecznych włamywaczy [VIDEO]

Macaulay Carson Culkin napisał na Twitterze, że źle się czuje z tym, iż włamywacze nie mają przez niego odpowiedniego komfortu pracy w trakcie Świąt Bożego Narodzenia.

Znany z odgrywania tytułowej postaci Kevina w takich świątecznych mega hitach, jak „Kevin sam w domu”, czy „Kevin sam w Nowym Jorku” aktor wykazał się nie lada poczuciem humoru.

Macaulay Carson Culkin dokonał wpisu tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Napisał, iż ma poczucie winy wobec wszystkich włamywaczy, którzy nie mieli zapewnionego komfortu pracy okradając domy w trakcie Świąt ze względu na odgrywaną przez niego postać.

I feel bad about all the burglars who never had the confidence to rob a house on christmas thanks to me.

