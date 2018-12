To już na razie koniec zimy? Może być nawet ponad 10 stopni na plusie

Wszystko wskazuje na to, że to już ostanie chwile, kiedy miejscami możemy zobaczyć śnieg. W środę czeka nas wyraźne ocieplenie.

W najbliższych dniach termometry pokażą lokalnie nawet 10 stopni na plusie. Wszystko z tego powodu, że z północnego zachodu napływają już ciepłe masy powietrza pochodzenia polarno-morskiego, które spychają chłodne powietrze zalegające nad wschodnią Polską.

W nocy mroźnie może być jeszcze tylko w Podlaskiem. Tam nadal obowiązuje ostrzeżenie przed gołoledzią. W drugi dzień świąt opady śniegu zastąpi deszcz. Tylko na południowym wschodzie wciąż może padać deszcz ze śniegiem, a w górach i na przedgórzu nawet sam śnieg.

Rano w całej Polsce temperatura będzie już dodatnia – od 1-3 st. C na wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie kraju. Podobna pogoda czeka nas w poświąteczny czwartek.

Będzie silnie wiało, ale temperatura będzie jeszcze wyższa – od 3-5 st. C na wschodzie do 7-9 st. C na zachodzie. Przez cały kolejny dzień w całym kraju ma być pochmurno ze słabymi opadami deszczu i mżawki. W weekend termometry lokalnie pokażą nawet ponad 10 st. C.