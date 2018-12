Trump nie odpuszcza. „Rząd nie powróci do pełnej pracy, dopóki Kongres nie da pieniędzy na meksykański mur”

Prezydent Donald Trump powiedział we wtorek, że częściowe zawieszenie pracy rządu federalnego (shutdown) będzie trwało dopóki nie Kongres nie wyasygnuje pieniędzy na mur na granicy USA i Meksyku.

Częściowe zawieszenie pracy rządu nastąpiło w piątek o północy, ponieważ spór między Trumpem i Kongresem w sprawie finansowania tego muru uniemożliwił przyjęcie prowizorium budżetowego.

I am in the Oval Office & just gave out a 115 mile long contract for another large section of the Wall in Texas. We are already building and renovating many miles of Wall, some complete. Democrats must end Shutdown and finish funding. Billions of Dollars, & lives, will be saved!

Prezydent, który rozmawiał z dziennikarzami po telekonferencji z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi za granicą, w związku zawieszeniem rządu święta Bożego Narodzenia spędza w Waszyngtonie, a nie w swojej posiadłości na Florydzie.

Trump domaga się, aby w budżecie przewidziano wyasygnowanie sumy 5,7 mld dolarów na budowę muru. Demokraci w obu izbach Kongresu nie zgadzają się na taką sumę a cały projekt uważają za kosztowny i nieskuteczny.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 grudnia 2018