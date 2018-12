USA nie daruje tego Arabii Saudyjskiej? Jej obywatel śmiertelnie potrącił 15-latkę. Teraz ambasada pomogła mu uciec do kraju

Władze federalne uważają, że Arabia Saudyjska pomogła jednemu ze swoich obywateli – oskarżonemu o śmiertelne potrącenie piętnastoletniej dziewczyny z Oregonu – uzyskać paszport i uciec ze Stanów Zjednoczonych. Władzę USA starają się schwytać tego przystępce.

Abdulrahman Sameer Noorah został aresztowany w sierpniu 2016 r. i został oskarżony o zabójstwo pierwszego stopnia, poprzez potrącenie ze skutkiem śmiertelnym 15-letniej dziewczyny Fallon Smart w Portland .

11 września 2016 r. Noorah, został wypuszczony z więzienia, gdy konsulat Arabii Saudyjskiej wpłacił 100 000 $ kaucji. Następnie jak wynika z akt sądowych, na początku czerwca 2017 r. usunął urządzenie monitorujące i zniknął. Jego miejsce pobytu uznano za nieznane, dopóki urzędnicy amerykańscy nie dowiedzieli się od rządu saudyjskiego, że wrócił do Królestwa. Stan Oregon został poinformowany o tym fakcie dopiero w niedzielę.

„Robimy wszystko co w naszej mocy, aby go odzyskać” – powiedział marszałek USA Eric Wahlstrom. Co może utrudnić sprawy to fakt, że USA nie mają umowy ekstradycyjnej z Arabią Saudyjską.

Noorah został skazany na karę pieniężną w wysokości 1 miliona $ kaucji po śmiertelnym wypadku i, zgodnie z prawem stanu Oregon, pozwany musi wysłać co najmniej 10 procent kaucji, aby zostać zwolnionym. Konsul miał zapłacić właśnie te 100 000 $.

Następnie umieszczono go pod nadzorem biura szeryfa hrabstwa Multnomah i wrócił do domu w Portland, w którym mieszkał. Pozwolono mu kontynuować naukę w Portland Community College, gdy jego sprawa toczyła się, ale początkowo został umieszczony w areszcie domowym.

10 czerwca Noorah mógł studiować w kampusie po otrzymaniu pozwolenia od swojego opiekuna ds. Zwolnienia. Później tego popołudnia został zabrany czarnym GMC Yukon XL i jak twierdzą świadkowie miał wyciętą bransoletkę monitorującą.

Dopiero następnego wieczoru nadzorca odkrył, że go nie ma. Po tym, jak USA rozpoczęły międzynarodową obławę na poszukiwanego Nooraha, rząd Saudii w lipcu skontaktował się z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i powiedział urzędnikom, że Noorah wrócił do Arabii Saudyjskiej 17 czerwca.

Władze Oregonu czekają na pomoc administracji Donalda Trumpa, by znów Noorah trafił do wiezienia w USA.

