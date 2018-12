Czego Polacy szukali przez Google w 2018 roku? Internetowy gigant zaprezentował dane

Mistrzostwa świata w piłce nożnej były najczęściej poszukiwanym w Google hasłem w Polsce i na świecie – wynika z dorocznego raportu udostępnionego przez koncern. Polacy poszukiwali również m.in. informacji o celebrytach oraz o wyborach samorządowych.

Na drugim miejscu pod względem popularności zapytań do wyszukiwarki uplasowała się postać zmarłego w 2018 r. szwedzkiego muzyka Avicii. Pierwszą trójkę zamyka temat wyborów samorządowych, które odbyły się w październiku.

Polacy poszukiwali również informacji o zmarłej liderce zespołu Maanam Korze Jackowskiej, a także o amerykańskiej aktorce Meghan Markle, która w maju poślubiła brytyjskiego następcę tronu, księcia Harry’ego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również Eurowizja, egzamin gimnazjalny i mistrzostwa świata w siatkówce, a także „Black Friday”.

Internauci w Polsce bardzo często poszukiwali też informacji na temat filmu Wojciecha Smarzowskiego „Kler”, który znalazł się na 8. miejscu ogólnego zestawienia zapytań w kraju. Najczęściej wyszukiwanym przez użytkowników Google’a w Polsce serialem była z kolei produkowana przez Telewizję Polską „Korona królów”, która wyprzedziła „Kler” w ogólnym zestawieniu o jedno oczko i znalazła się na siódmym miejscu wszystkich najpopularniejszych zapytań.

Polacy szukali w wyszukiwarce Google również odpowiedzi na pytania: „co to jest RODO?” i „co to jest niepodległość?” – wynika z raportu. To dwa najpopularniejsze hasła wpisywane w wyszukiwarkę w kategorii zapytań o desygnat nazwy. (PAP)