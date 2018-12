Gniazdo robaków w kurczaku z KFC! Sieć zapewnia: Sprawę traktujemy bardzo poważnie

W Australii ponoć wszystko chce zabić człowieka, choć raczej każdy ma na myśli zwierzęta czy warunki pogodowe. Nikt nie spodziewał się natomiast znalezienia w kurczaku w KFC… gniazda robaków.

Anna Spargo-Ryan, Australijka, która stołowała się w KFC, znalazła w daniu gniazdo robaków. Zdjęcie wrzuciła na Twittera. – Zastanawiam się tylko, czym właściwie są te białe rzeczy w jedzeniu mojej siostry – napisała.

W drugim poście umieściła zdjęcie robaków, które wyglądają tak samo, jak znalezisko w daniu z KFC. Dodała też, że jej podejrzenia potwierdził lekarz.

Te tweety wywołały lawinę komentarzy. Internauci ocenili, że to rzeczywiście najpewniej robactwo. Post doczekał się też odpowiedzi od sieci KFC. Zapewniono, że „traktują sprawę bardzo poważnie”. Poproszono też, by siostra Australijki zgłosiła reklamację poprzez formularz.

Oryginalny tweet nie jest już wyświetlany z przyczyn nieznanych. Gorszej jakości fotki wciąż jednak są widoczne na profilu Australijki.

Yeah, just from my sister's phone (my circles added). Here's another much less clear shot. pic.twitter.com/cfefDeGPQu

— anna sleighbells-ring (@annaspargoryan) December 23, 2018