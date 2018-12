Niespodziewana wizyta Trumpa u żołnierzy w Iraku. Pojechał z żoną. „Nie wycofamy się stąd” [FOTO]

Prezydent USA Donald Trump, który w środę przybył z niezapowiedzianą wizytą do stolicy Iraku Bagdadu, oświadczył, że „nie ma w planach” wycofania sił amerykańskich z tego kraju. Wizyta ma związek ze świętami Bożego Narodzenia.

Samolot z amerykańskim prezydentem na pokładzie po zachodzie słońca wylądował w bazie sił powietrznych położonej na zachód od irackiej stolicy.

W ubiegłym tygodniu Trump ogłosił wycofanie żołnierzy USA z Syrii, a według niepotwierdzonych dotąd oficjalnie doniesień mediów zamierza też o połowę zmniejszyć amerykański kontyngent w Afganistanie.

BREAKING: President Trump visits Iraq in his first war zone visit as president. https://t.co/kdrUxk2XiK pic.twitter.com/VoO9jzI0vP

President Trump spoke to and visited with US troops at Al Asad Air Base in Iraq on Wednesday. https://t.co/Y4Z7zOJfYp pic.twitter.com/VzB5Vc583O

— NBC News (@NBCNews) 26 grudnia 2018