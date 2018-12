Prawda o islamie. Lepiej zabić i okłamać niż życzyć komuś wesołych świąt. Tak publicznie naucza imam w meczecie [VIDEO]

Sheik Younus Kathrada, kanadyjski imam podczas nauczania w meczecie stwierdził, że życzenie komuś „wesołych Świąt” Bożego Narodzenie jest gorszym grzechem, niż morderstwo. Ponadto muzułmanie powinni czuć się urażeni obchodzeniem tego święta.

– W dzisiejszych czasach żyjemy blisko Świąt [Bożego Narodzenia]. Widzimy jak dookoła nas ludzie przygotowują się do nich. I z wielkim smutkiem widzimy także wśród nas przekonanie, że to niewiele znaczy. I nie tylko gratulujemy im fałszywego święta, lecz bierzemy w tym udział – powiedział imam Kathrada.

– Wiecie, że ja i wy musimy czuć się obrażeni, gdy ludzie mówią, że czczą Jezusa albo gdy mówią, że Jezus jest Synem Boga? Czemu nasze serca nie reagują? – pytał imam.

– Są tacy, co mówią „wesołych Świąt”. Czego im gratulujecie? Narodzin twojego Pana? Czy to jest akceptowalne dla muzułmanina? Popierasz teraz ich wierzenia? Mówiąc to, popierasz je – oburzał się.

– Jeśli popełnisz każdy wielki grzech – cudzołóstwo, lichwa, kłamstwo, morderstwo – jeśli ktoś popełni każdy z tych grzechów to jest to nic w porównaniu do grzechu gratulowania i pozdrawiania niemuzułmanów w ich fałszywych świętach – ocenił.

Na koniec zastrzegł, że nie zachęca do zabijania „niewiernych”.

Imam Sheik Younus Kathrada znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi. W 2004 roku w kazaniu w Vancouver nauczał, że Żydzi są „braćmi małp i świń”. W wyniku tego kazania kanadyjskie służby specjalne zaczęły sprawdzać go pod kątem zagrożenia terrorystycznego.

Canadian Cleric Younus Kathrada: Congratulating Christians for Christmas is Worse than Murder pic.twitter.com/1S73XPjfRk — MEMRI (@MEMRIReports) December 24, 2018

Źródło: twitter.com/rt.com