Rodzice zmusili swoje 6-letnie dzieci do ślubu. Twierdzą, że w poprzednim życiu byli kochankami

Dwoje rodziców z Tajlandii zmusiło swoje 6-letnie dzieci do wzięcia ze sobą ślubu. Są one bliźniakami. Ma to zapobiec rzekomej klątwie.

Guitar i Kiwi to bliźniacze rodzeństwo, oboje mają po sześć lat. Ich rodzice zmusili je do wzięcia ze sobą ślubu w Tajlandii. Rodzice wierzą, że w poprzednim wcieleniu dzieci były kochankami, więc by uniknąć klątwy, postanowili zmusić je do zaślubin.

– To wierzenie, które mamy od naszych przodków. Musimy zorganizować ślub dla bliźniąt jako rozwiązanie problemów, które mogli mieć w poprzednim wcieleniu. Inaczej karma nie będzie dla nas łaskawa – powiedziała matka dzieci.

Na ceremonii ślubnej na przedmieściach Bangkoku było obecnych kilkudziesięciu gości. Odbyła się też procesja przez miasteczko.

Na szczęście ceremonia nie jest prawnie wiążąca i w przyszłości dzieci będą mogły wziąć ślub z innymi osobami.

