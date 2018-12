Świąteczna bitwa z pijanymi żulami. Nowojorski policjant stanął w obronie kobiety w wigilijną noc [VIDEO]

Metro w Nowym Jorku słynie z niskiego poziomu bezpieczeństwa w godzinach nocnych. W sieci furorę robi nagranie nowojorskiej policji, na którym policjant samodzielnie odpiera atak grupy pijanych mężczyzn. Używa w tym celu pałki oraz celnych kopniaków.

Do zdarzenia doszło na stacji metra East Broadway na Manhattanie. Policjant przybył na wezwanie o napastowaniu kobiety przez grupę mężczyzn. Policjant na miejscu zobaczył grupę agresywnych pijanych mężczyzn.

Mimo wyraźnych komend wzywających do cofnięcia się, grupa nie reagowała. Mężczyźni zaczęli napierać na policjanta. Ten w końcu sprawnie użył pałki oraz kilku kopniaków do spacyfikowania pijanych cwaniaczków.

Wideo kończy się w momencie, gdy jeden z agresorów wpada na tory. Według mediów, policjant zażądał chwilowego odcięcia zasilania, by pomóc pechowemu napastnikowi.

Mężczyźni zostali potem zabrani do aresztu.

This is what the men and women in uniform sign up to do each day. Face the danger, no matter what type just to make sure people we serve are protected. Great work done by our proud member who showed restraint and bravery. He’s also a ranking member in @USArmy @NYPDTransit @NYCPBA pic.twitter.com/5FWcFWDE24

— NYPDMOS (@NYPDMuslim) December 24, 2018