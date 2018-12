Świąteczny atak. Turcja rozpoczęła ofensywę na Manbidż w północnej Syrii

Wojska tureckie i wspierający ich bojownicy syryjscy z Free Syrian Army (FSA) rozpoczęły ofensywę na Manbidż. Prawdopodobnie jest to początek zapowiedzianej ofensywy w północnej Syrii.

Miasto Manbidż leży w syryjskiej prowincji Aleppo. Jest kontrolowane przez zdominowane przez Kurdów Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF). Ankara uznaje stanowiące główną część tego zbrojnego sojuszu YPG (Ludowe Jednostki Samoobrony) za organizację terrorystyczną i przedłużenie zdelegalizowanej w Turcji separatystycznej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) będącej na liście organizacji terrorystycznych także w USA.

Turecki prezydent Recep Erdoğan zapowiadał tę ofensywę od dłuższego czasu. Turcy nie odważyli się jednak na atak do czasu gdy tereny te były chronione przez wojska USA. Decyzja o wycofaniu amerykańskich sił dała Erdoganowi „zielone światło”.

Od kilkunastu dni w rejony przygraniczne przerzucano ciężki sprzęt w tym czołgi i artylerię. Z kontrolowanych przez Turcję regionów Syrii przybyły też jednostki Free Syrian Army, które brały już udział w walkach z Kurdami w prowincji Afrin.

W północnej Syrii mają pozostać żołnierze francuscy. Nie stanowią oni jednak wystarczającej siły militarnej, by powstrzymać natarcie armii tureckiej czy syryjskich bojowników z FSA. Turcja ostrzegła Francję, że utrzymywanie kontyngentu w Syrii nie przyniesie jej spodziewanych korzyści.

Opposition group annonces the beginning of the battle to capture East Euphrates region, as reports suggest Turkish-backed forces are heading towards SDF-held Manbij #Syria pic.twitter.com/TishPcEMme

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) 25 grudnia 2018