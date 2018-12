To dramatyczne nagranie jest hitem internetu! Tłum chciał zatrzymać złodzieja na parkingu, ten potrącił dwie osoby. Wtedy ruszyli na niego ze wszystkim, co mieli [VIDEO]

Co on zrobił? Kierowca samochodu próbował ukraść alkohol z supermarketu. W czasie ucieczki wjeżdżał w tłum klientów i pracowników sklepu. Dramatyczne nagranie to hit tych świąt, obejrzało je ponad 10 mln osób.

Jak podaje „Independent”, złodziej alkoholu wjechał w ludzi bez litości. Jedna z ofiar ma złamany kręgosłup. Bandyta desperacko próbował wydostać się z parkingu zablokowanego przez pracowników Tesco w mieście Rickmansworth w Wielkiej Brytanii. Zdesperowany kierowca potrącił dwie osoby, które trafiły do szpitala.

Wściekły tłum w furii zaczął demolować auto uciekiniera. Pracownicy i klienci marketu chcieli zatrzymać przestępce na parkingu. Najpierw zagradzali mi drogę wózkami sklepowymi, którymi później uderzali w boki samochodu. Jeden z mężczyzn wybijał szyby auta metalowym prętem.

Kazali mu zatrzymać się i wysiąść z samochodu. Na nagraniu nie widać kierowcy citroena, tylko pasażerkę, która stara się zakryć twarz w czasie szalonego rajdu po parkingu. Wreszcie złodziej dopiął swego i wyjechał z parkingu, niszcząc przy tym kilka innych samochodów.

Po tym tragicznym zdarzeniu przyjaciele rannej kobiety zbierają pieniądze na leczenie. Mają też nadzieję, że policja szybko odnajdzie osoby odpowiedzialne za jej cierpienie. Według ustaleń funkcjonariuszy podejrzani poruszali się wynajętym samochodem.

Poniżej nagranie, które do tej pory obejrzało ponad 10 milionów osób.

Źródło: Independent/ Facebook:Si Ward