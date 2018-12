Blef czy śmiertelne zagrożenie? Rosja chwali się hipersoniczną rakietą. Ma być nienamierzalna i niezniszczalna

Rosjanie, nie po raz pierwszy, chwalą się posiadaniem super nowoczesnej broni, niedostępnej dla potencjalnych przeciwników. Teraz to być hipersoniczna rakieta. Rozwijająca oszałamiającą prędkość i trudna do zauważenia przez obronę antyrakietową.

Wicepremier Rosji Jurij Borysow oświadczył, że głowica bojowa rosyjskiego hipersonicznego strategicznego kompleksu rakietowego Awangard jest w stanie rozwijać prędkość 27 machów (czyli 27 razy większą od prędkości dźwięku).

„Ostatnie próby ukazały, że osiągnęła prędkość bliską 30 machom. Przy 27 machach nabrała prędkości. Praktycznie przy takich prędkościach żadna antyrakieta nie może jej zestrzelić” – dodał Borysow

Co ciekawe Borysow powiedział, że zasadnicza odmienność kompleksu Awangard polega na tym, że nie da się przewidzieć, gdzie w danym momencie głowica bojowa będzie się znajdować.

To może oznaczać, że przestaje się ją kontrolować w locie. „Może zmieniać kierunek, jak i nachylenie, to jej zasadnicza odrębność. Obrona antyrakietowa zostaje praktycznie sprowadzona do zera. Bardzo trudno jest wykryć taką głowicę, a tym bardziej zniszczyć ją – zaznaczył wicepremier.

Według Ministerstwa Obrony Rosji przeprowadziło w środę test, w trakcie którego rakieta kompleksu Awangard z hipersoniczną szybującą skrzydlatą głowicą bojową osiągnęła umowny cel na poligonie Kura w Kraju Kamczackim.

Według źródeł jawnych głowicę opracowali specjaliści z zakładów rakietowych w mieście Reutow w obwodzie moskiewskim pod kierownictwem głównego konstruktora Pawła Sudiukowa.

Źródło: Polsat News/PAP