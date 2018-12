Co tam się stało? Londyńczycy w panice uciekają z galerii. Wszystko przez „Atak nożownika” [VIDEO]

Co tam się stało? Do sieci trafiło nagranie jak przerażeni klienci galerii w panice uciekali z Westfield London. Policja aresztowała mężczyznę „wymachującego nożem”.

Drugiego dnia świąt czyli w tak zwany Boxing Day galeria w Londynie była pełna ludzi. Na nagraniu widać klientów, którzy, dowiedziawszy się o rzekomym ataku nożownika, panicznie uciekają z budynku, krzycząc ze strachu.

Do tego zdarzenia natychmiast została wezwana policja. Z jego relacji wynikało, że w galerii znajdował się mężczyzna, który „wymachiwał nożem”.

Jak podaje „Daily Mail’ podejrzany o posiadanie broni został aresztowany. Wokół funkcjonariuszy zebrał się tłum ludzi, który wymógł na policjantach wezwanie posiłków.

Było mnóstwo hałasu, krzyków i tłumy sprintem biegnące do wyjść – napisała na Twitterze Alicia Porter, która była świadkiem incydentu.

Poniżej nagranie.

#stratford #westfield #westfieldshooting hi everyone, if anybody has any information about what happened in Westfield today at around 16.30/45 where there was a very loud noise, lots of screaming and a crowd of people running and sprinting for exits, hoping it’s not the worst :’( pic.twitter.com/pzxeHfBJbq

— Alicia Porter (@aliciaporterx) December 26, 2018