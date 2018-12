Jasnowidz Krzysztof Jackowski przepowiada rok 2019 rok: „To będzie koniec Europy jaką znamy. Będzie to coś wielkiego i strasznego”

Krzysztof Jackowski przepowiada co nas spotka w nadchodzącym 2019 roku. Słynny jasnowidz z Człuchowa przepowiada losy Europy, przyszłość Mateusza Morawieckiego i cos się stanie z konfliktem ukraińsko – rosyjskim. Wizje nie napawają optymizmem.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski na łamach „Super Expressu” zapowiada, że w 2019 roku czekają nas podwyżki, zawłaszcza na usług. Przede wszystkim mają podrożeć usługi budowlane, transport i ochrona zdrowia. Co nie napawa optymizmem podrożeć mają też leki.

Następnie Krzysztof Jackowski przepowiada co czeka rząd PiS i premiera Morawieckiego w przyszłym roku.

„Wiosną 2019 roku szykuje się wokół Mateusza Morawieckiego gorąca atmosfera związana z pewną ustawą, którą on poprze i wprowadzi w życie. Ta ustawa albo będzie rażąco zmieniała życie Polaków, albo będzie całkowicie niezgodna z prawem. Wywoła to ogromną burzę, ale prezes PiS, Jarosław Kaczyński, zaprze się i nie dopuści do rekonstrukcji rządu”

„Pojawią się też jakieś prowokacje ze strony Ukrainy, ale na Polskę nie będzie to miało żadnego wpływu.”

Najbardziej mroczne wizje jasnowidz Krzysztof Jackowski ma względem przyszłości Europy.

„To koniec Europy jaką znamy. Teraz cała żyje w strachu, ale udaje, że wszystko jest w porządku, że jest normalnie. Rok 2019 obedrze Europę ze złudzenia jakiejkolwiek normalności. Będzie to coś wielkiego i strasznego. Być może będzie to fala ruchów rewolucyjnych, które rozleją się po całej wspólnocie” – mówi na łamach „Super Expressu” Jackowski.

Jak podkreśla jasnowidz z Człuchowa te ruchy wewnątrz Europy mocno odbiją się na sytuacji naszego kraju.

Źródło: se.pl