Lewackie szaleństwo w USA! Bali się, że stracą SN więc… chcieli oddawać swoje płuca do przeszczepu dla sędzi

W amerykańskim Sądzie Najwyższym sędziów nominuje prezydent na dożywotnią kadencję. Lewacy byli tak przerażeni wizją śmierci 85-letniej sędzi Ruth Joan Bader Ginsburg chorej na raka płuc, że masowo zapisywali się, jako dawcy do przeszczepu.

Urodzona w 1933 roku Ginsburg w latach 70. i 80. XX w. była głównym radcą lewackiego Związku Swobód Obywatelskich (ACLU). Była zwolenniczką i jedną z głównych propagatorek neomarksistowskiej rewolucji obyczajowej w Stanach Zjednoczonych. Jest zagorzałą feministką i zwolenniczką aborcji. W 1993 roku została mianowana przez Billa Clintona na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

Ginsburg wyszła we wtorek ze szpitala Memorial Sloan Kettering Cancer Center, gdzie została poddana lobektomii płucnej. W ubiegłym tygodniu w piątek usunięto jej dwa złośliwe guzy w lewym płucu. Lekarze stwierdzili, że nie powinno dojść do nawrotu choroby.

Ginsburg zapowiedziała, że swoją funkcję w Sądzie Najwyższym będzie sprawować jeszcze przez co najmniej 5 lat. Jest najstarsza spośród składu sędziowskiego. Jest jednym z czterech lewaków w dziewięcioosobowym SN.

🇺🇸 Ruth Joan Bader Ginsburg (rocznik 1933) sędzia Sądu Najwyższego USA z nominacji Clintona wyszła ze szpitala po operacji na raka płuc. Lewacy byli tak spanikowani perspektywą jej śmierci, że wiele osób zgłosiło się jako dawcy płuca do przeszczepu. 1/https://t.co/NU0A55oJ6d — Adam Gwiazda (@delestoile) December 27, 2018

Donald Trump podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku wzywał ją do ustąpienia.

