Powiązani z ISIS Kirgiz i Uzbecy oskarżeni o przygotowywanie zamachu terrorystycznego w Szwecji

Zarzuty przygotowywania zamachu terrorystycznego i finansowania dżihadystycznego Państwa Islamskiego (IS) postawiono w Szwecji dwóm Uzbekom i Kirgizowi – poinformowała w czwartek szwedzka prokuratura.

„Trzech podejrzanych nabyło i przechowywało dużą ilość chemikaliów i sprzętu w celu m.in. zabicia i ranienia innych ludzi. Gdyby akt terrorystyczny doszedł do skutku, bardzo zaszkodziłby Szwecji” – oświadczyła sztokholmska prokuratura.

Trzech mężczyzn, pochodzących z Uzbekistanu lub Kirgistanu, dodatkowo oskarżono o finansowanie ISIS.

Pięć osób przebywa w szwedzkim areszcie, szósty oskarżony został zwolniony do czasu rozprawy – dodała w oświadczeniu prokuratura. Wszystkie osoby nie przyznają się do stawianych im zarzutów.

Thomas Olson, obrońca jednego z oskarżonych, powiedział na antenie Swedish Radio, że jego klient kupił dużą ilość chemikaliów od bankrutującej firmy, by następnie spróbować je sprzedać, jednak to nie doszło do skutku.

– Mój klient udzielił bardzo dokładnych wyjaśnień w sprawie tego, dlaczego posiadał te chemikalia, wyjaśnień potwierdzonych przez osoby postronne – dodał prawnik.

W czerwcu Rachman Akiłow, Uzbek ubiegający się o status uchodźcy w Szwecji, został skazany na dożywocie za terroryzm. 7 kwietnia ub.r. Akiłow dokonał zamachu w Sztokholmie, taranując ludzi ciężarówką i zabijając pięć osób.

W czasie rozprawy Akiłow powiedział, że chciał ukarać Szwecję za jej udział w światowej walce przeciwko Państwu Islamskiemu.

