Strażacy uratowali mu święta i… przyrodzenie. Tragiczny finał „erotycznej zabawy” starszego mężczyzny [VIDEO]

To zdecydowanie nie będą „wesołe” święta dla jednego z mieszkańców Świnoujścia. Chwilowa „zabawa” z… łożyskiem, mogła skończyć się tragicznie, gdyby nie lokalni strażacy.

Jak informują dziennikarze portalu iswinoujscie.pl dojrzały mężczyzna, w wieku 50-60 lat, trafił na szpitalny oddział w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Lekarze przyzwyczajeni do bardzo wielu przypadków, tym razem byli jednak zszokowani. Na penisie mężczyzny zaciśnięte było łożysko. Był to efekt zabaw z dość „specyficznym gadżetem erotycznym”.

Sytuacja może wywołać u wielu czytelników szeroki uśmiech, jednak była ona bardzo groźna dla poszkodowanego. Łożysko było bardzo mocno zaciśnięte, co powodowało zatamowanie przepływu krwi, w konsekwencji mogło to doprowadzić do obumarcia organu.

Z pomocą przyszli jednak strażacy, którzy w Świnoujściu posiadają narzędzia do bardzo precyzyjnego cięcia metalu. Wraz z lekarzami uczestniczyli w blisko godzinnej akcji, która zakończyła się sukcesem.

Portal iswinoujscie.pl udostępnił film z akcji ratowniczej prowadzonej przez strażaków:

Źródło: ISwinoujscie.pl / NCzas.com