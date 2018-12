Tego jeszcze nie było! „Yeti” podskakiwał w Beskidach? Tajemnicze ślady bosych stóp na śniegu zaalarmowały GOPR i policję w Jaworzynce

Policjanci i GOPR poszukiwali w czwartek człowieka, który pozostawił pod lasem w Jaworzynie ślady bosych stóp na śniegu – poinformował rzecznik cieszyńskiej policji st. sierż. Wojciech Ficek. Wszystko wskazuje na to, że mógł to być lekkomyślny biegacz.

„Wiślański komisariat w czwartek otrzymał sygnał od mieszkańca Jaworzynki, że dostrzegł na śniegu przy lesie ślady bosych stóp dorosłej osoby. Na miejsce udali się policjanci i goprowcy. Ich zdaniem najprawdopodobniej pozostawiła je osoba, która biegała po śniegu. Wskazują na to m.in. odległości między śladami – około 1 m, a także to, że układają się one w pętlę” – powiedział Ficek.

Policjanci rozmawiali z okolicznymi mieszkańcami. Nikt nie zgłosił zaginięcia kogokolwiek. Poszukiwania zakończono po południu.

W Beskidach panują zimowe warunki. Temperatura oscyluje wokół 0 st. C. (PAP)