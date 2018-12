Uwaga! Poszukiwania 13-letniej Zuzanny Sienkiewicz ciągle trwają. Ojciec dziewczynki prosi: „Nie będzie żadnej kary, po prostu wróć do nas”

Poszukiwania 13-letniej Zuzanny Sienkiewicz ciągle trwają. Co ciekawe jak mówi ojciec dziewczynki, wcześniej zdarzało się jej również uciekać z domu, ale nigdy na tak długo. Policja ciągle szuka nastolatki.

Gdańska policja wciąż szuka 13-letniej Zuzanny Sienkiewicz, która ostatni raz widziana była w niedzielę 23 grudnia przy Galerii Bałtyckiej.

„Sprawdzamy każdą informację, która spływa z mediów społecznościowych, są też telefony do policjantów. Sprawdzamy konkretne adresy. Już w dniu zaginięcia policjanci przekazali też informację o zaginięciu do komunikacji miejskiej. Wszelkimi drogami próbujemy odnaleźć dziewczynkę” – mówi w rozmowie z portalem gazeta.pl asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Nowe światło tej sprawie dają wypowiedzi jej ojca, który mówi, że 13-latce wcześniej zdarzały się ucieczki.

„Moja córka uciekała z domu, ale zawsze w ciągu kilku pięciu godzin udawało mi się ją namierzyć. Teraz jest inaczej. To taki nastoletni bunt, ale również kwestia towarzystwa, w które wpadła moja córka” – mówi w rozmowie z portalem onet.pl Paweł, ojciec 13-letniej Zuzanny.

„Nie masz się czego obawiać. Nasz dom jest zawsze otwarty, w każdej chwili możesz do niego wrócić. Nie będzie żadnej kary, po prostu wróć do nas” – zaapelował do córki załamany mężczyzna.

Rodzina Zuzanny Sienkiewicz wyznaczyła nagrodę w wysokości 1000 zł za wskazanie miejsca, w którym ukrywa się 13-latka.

Osoby, które wiedzą, gdzie może znajdować się dziewczynka, proszone są o kontakt komisariatem Policji w Nowym Porcie: tel. (58) 521-17-22 lub 112.

Źródło: Policja.pl/ gazeta.pl/ onet.pl