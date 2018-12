W odmętach politpoprawnego szaleństwa. Londyn będzie poprawiał bazę z danymi przestępców, bo jest w niej „zbyt wielu” murzynów

Lewacki burmistrz Londynu Sadiq Khan domaga się od stołecznej policji wprowadzenia poprawek do bazy danych o członkach gangów. Według niego jest w niej zbyt wielu murzynów

Z danych Policji Metropolitalnej Londynu wynika, że trzy czwarte członków gangów liczy sobie mniej niż 25 lat, i że aż 80% gangsterów jest murzynami. Takie proporcje nie spodobały się muzułmańskiemu burmistrzowi miasta i wezwał on policję do „poprawienia danych”.

– Musimy wziąć po uwagę możliwość świadomych, bądź nieuświadomionych uprzedzeń wobec czarnoskórych mężczyzn w Londynie – powiedział Khan w rozmowie z lewicowym dziennikiem „Guardian”.

Według niego termin „gang” jest teraz „obciążony rasizmem” i jest postrzeganie, że gangi często składają się z czarnoskórych mężczyzn. To ma zwracać uwagę organów ścigania i wpływać na ich pracę. Chodzi m.in. o to, że murzynów częściej zalicza się do członków gangu niż białych.

– Dla zbyt wielu londyńczyków sposób w jaki baza jest tworzona i wykorzystywana jest powodem do niepokoju. Dlatego powinna być mądrze poprawiona, byśmy mieli pewność, że używana jest zgodnie z prawem i adekwatnie – powiedział burmistrz.

Według niego londyńczycy znów muszą odzyskać zaufanie do sposobu w jaki bazę tworzy i wykorzystuje policja.

Baza obejmuje nie tylko przestępców, ale też ofiary działalności gangów. Tu także dominują murzyni.. Policja Metropolitalna oświadczyła, że zrobi wszystko, by zredukować nieproporcjonalnie dużą liczbę czarnoskórych ofiar przestępczości gangów. Według londyńskiej policji, być może też na liście gangsterów jest zbyt wielu czarnoskórych, którzy zaprzestali już przestępczej działalności.

Można więc przyjąć, że teraz londyńska policja podlegająca burmistrzowi będzie usuwać z bazy czarnoskórych gangsterów, tak by na liście przestępców było proporcjonalnie więcej białych.