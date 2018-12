W Rosji przygotowują się do wojny jądrowej. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Tatarstanu zarządziło szczegółową kontrolę schronów i bunkrów chroniących przed promieniowaniem

Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Tatarstanu, republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, ogłosiło przeprowadzenie szczegółowej kontroli stanu gotowości wszystkich schronów oraz bunkrów chroniących przed promieniowaniem.

Decyzję o podjęciu działań ogłosił generał Rafis Chabibullin będący ministrem republiki.

Na terenie Tatarstanu znajduje się obecnie około 900 schronów. Według oficjalnych danych blisko 700 z tych obiektów jest gotowych do wykorzystania w przypadku działań wojennych, w tym ataku atomowego.

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, ministerstwo przedstawiło informację, iż w okolicach Kazania, stolicy Tatarstanu, obrona cywilna dysponuje łącznie 1104 obiektami m.in. schronami, piwnicami i tzw. zagłębionymi pomieszczeniami.

To już kolejny raz, gdy funkcjonariusze Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych ogłasza mobilizację do działań, których charakter jednoznacznie wskazuje na przygotowania do wojny. Wcześniej, pod koniec października ogłoszono przygotowania schronów oraz adoptowanie piwnic, które w razie niebezpieczeństwa mogłyby pomieścić do 3 milionów obywateli.

Republika Tatarstanu to podmiot należący do Federacji Rosyjskiej leżący 800 km na wschód od Moskwy.

Obecnie zamieszkały jest przez około 3 mln 800 tysięcy mieszkańców, w większości skupionych wokół stolicy Kazaniu.

Dla Rosji, Tatarstan jest jedną z kluczowych lokalizacji ze względu na liczne zasoby naturalne w postaci ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

