Wow. Wałęsa kompromituje się jeszcze bardziej! Co powiedział po skandalicznym wywiadzie dla rosyjskich mediów? „Zaplanowałem to”

Tak on znów to zrobił! Kompromitacja goni kompromitacje. Zapytano Lecha Wałęsa o jego głośny wywiad, jakiego udzielił kremlowskim mediom. Były prezydent, tym razem stwierdził, że taki miał plan. „Zaplanowałem to”.

Przypomnijmy, że Lech Wałęsa rozmawiał ze Sputnikiem i agencją Ria Nowosti a jego durne wypowiedzi wywołały sporo kontrowersji. Były prezydent stwierdził m.in., że Polsce bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku, a Władimira Putina nazwał „mądrym człowiekiem”.

Jak to było łatwe do przewidzenia, rosyjskie media wybiły te słowa na czołówki serwisów informacyjnych i portali.

Po tym wywiadzie portal wp zapytał byłego prezydenta o tę rozmowę z prokremlowskim redakcjami. Wałęsa powiedział, że „dokładnie to zaplanował”, ale na efekty trzeba będzie poczekać. Zwrócił też uwagę, by nie pouczać go w sprawach dotyczących stosunków polsko-rosyjskich bo on wie lepiej. No tak on jak wiadomo „ograł” cały reżim komunistyczny bo on taki „ynteligentny”.

„Nie uczcie mnie postępowania w stosunku do Rosji, bo ja się wykazałem, czego inni o sobie powiedzieć nie mogą. Gdybym postępował inaczej, to w Polsce byłyby jeszcze wojska sowieckie i istniałby Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich” – stwierdził Lech Wałęsa.

Następnie tłumaczył, że z rosyjskimi mediami rozmawiał „celowo, przemyślanie i kierunkowo”.

„Zobaczymy, czy miałem rację, czy pierwszy raz nie miałem” – ocenił. Zastrzegł, że teraz nie może zdradzić, jakich skutków oczekuje.

Były prezydent nawiązał też do katastrofy smoleńskiej, która wciąż kładzie się cieniem na stosunkach Polski z Rosją.

„Nie potrafimy wraku samolotu sprowadzić. Ja wojska wyprowadziłem! To szczęście, że nie było tych >>kaleków<< u władzy wtedy" – powiedział bez cienia żenady Wałęsa. Panie Wałęsa, gratulujemy buty i zerowej samokrytyki... Źródło: wp.pl