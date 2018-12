„Ciągnie do koryta”. PiS w kilka miesięcy zyskało tysiące nowych działaczy

Władza przyciąga – tak pokrótce można podsumować informację, którą ujawnili dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej. Tylko w przeciągu 8 miesięcy do Prawa i Sprawiedliwości zapisało się ponad 4 tysiące osób.

Jak czytamy w opublikowanej informacji – od 26 marca do 12 grudnia 2018 r. do Prawa i Sprawiedliwości zapisało się 4313 osób, a szeregi partii opuściło 145. Oznacza to, że w tym czasie liczba działaczy ugrupowania zwiększyła się o 4168.

Najwięcej działaczy w tym okresie zapisało się do PiS w powiecie mińskim (128), powiecie poznańskim (127) we Wrocławiu i Białymstoku (po 121), w powiecie pułtuskim (119), Legnicy (116) i w Warszawie (103).

Najliczniejsze struktury PiS posiada w Warszawie (1126 działaczy), Bydgoszczy (510), Krakowie (507), we Wrocławiu (374), w Poznaniu (366), Lublinie i Łodzi (po 365), powiecie kieleckim (354), powiecie inowrocławskim (351), w powiecie nowosądeckim i w Szczecinie (po 348), w Kielcach (347), w Rzeszowie (336), powiecie tarnowskim (339), powiecie mieleckim (318), powiecie jarosławskim (305), w Częstochowie (301).

Łącznie na 26 marca w szeregach PiS było 33 tys. 241 działaczy, natomiast na 12 grudnia br. – 37 tys. 409. Oznacza to, że w tym czasie liczba działaczy PiS zwiększyła się o 4168 osób.

