Ludzie spanikowali. W nocy nad Nowym Jorkiem niebo rozjarzyło się na niebiesko. „Myślałem, że obcy przybyli na Ziemię” [FOTO/VIDEO]

– To było szokujące! – tak nowojorczycy opisują zjawisko, które zaobserwowali w ostatnią noc. Przerażeni i zdezorientowani patrzyli w niebo, które w kilka sekund zaczęło jarzyć się niebieskim światłem.

Mimo, że na zdjęciach i filmach zjawisko wygląda bardzo ciekawie, to wśród mieszkańców miasta wywołało ogromne poruszenie i strach. Natychmiast pojawiły się głosy o inwazji obcych.

Nic z tych rzeczy, odpowiedzialny za taki obrót sprawy był pożar po wybuchu transformatora.

Informację o eksplozji w elektrowni Astoria East & North Queens potwierdziła straż pożarna. Transformator miał eksplodować około godziny 21:00 i to właśnie wybuch spowodował ogromną łunę niebieskiego światła, która oświetliła niebo.

„Początkowo myślałem, że obcy przybyli na Ziemię, ale okazało się, że to transformator w elektrowni” – mówił jeden z mieszkańców.

Pożar powstały w wyniku wybuchu został szybko opanowany i ugaszony. Według oficjalnych informacji służb, nikt nie ucierpiał.

Zjawisko niebieskiego nieba nie trwało długo, jednak media społecznościowe zostały wręcz zalane przez kolejne osoby wrzucające filmy i nagrania.

A transformer explosion at a power plant lit up the sky over New York City in shades of blue. Police say the fire is under control. https://t.co/6HOCsIdP8u pic.twitter.com/sPRQM3ADb7 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 28 grudnia 2018

NEW YORK: Sky over NYC turns light blue for a few minutes following massive transformer explosion at a Con Edison facility in Astoria, Queens. pic.twitter.com/fwfGE3Vhjw — KolHaolam (@KolHaolam) 28 grudnia 2018

What’s happening in New York!!? It’s 9pm and the sky is NEON BLUE. pic.twitter.com/uhUaYzBPQ4 — Yarah (@yarahshabana) 28 grudnia 2018

Źródło: Express.co.uk / NCzas.com