Meghan Markle na dywaniku u królowej Elżbiety. Ma zakończyć konflikt z księżną Kate i… ujawnić płeć i imię dziecka. Sprawdź jakie wybrała!

Przez długi czas w mediach głośno było o konflikcie Meghan Markle z księżną Kate. Jak się okazało, królowa Elżbieta miała już dość i postanowiła zakończyć rodzinny konflikt.

„Królowa i książę Karol zdecydowali, że należy zakończyć konflikt bez konieczności publicznego udzielania komentarza – uznali, że święta to idealny moment, by zjednoczyć rodzinę. To oznaczało, że cała czwórka (książęta William i Harry z żonami – przyp. red) miała iść do kościoła razem, podobnie jak rok temu. I owszem, to było dziwne i mało komfortowe, zważywszy na to, co działo się w mediach przez ostatnie dwanaście miesięcy. Ale alternatywne rozwiązania nie były brane pod uwagę” – donosi „The Sun”.

To jednak nie jedyny temat, na jaki w kontekście rodziny królewskiej rozpisują się media. Już niebawem na świat przyjdzie kolejne royal baby. Tym razem rodzicami zostaną Meghan Markle i książę Harry. W mediach nie cichną spekulacje na temat imienia przyszłego księcia lub księżniczki.

Spekulacje, jakie imię dla swojego dziecka wybiorą Meghan i Harry, trwają już od dawna. Bukmacherzy już wybrali swoje typy. Wśród najczęściej pojawiających się sugestii padało imię Diana, a dla chłopca Albert i Filip. Wątpliwości zasiał jednak książę Karol, który powiedział, że jego syn i synowa myślą o bardziej nowoczesnych imionach.

Portal Cosmopolitan donosi, że Meghan Markle i książę Harry już mają imię dla swojego dziecka. Miało zostać wybrane podczas przedświątecznego obiadu u królowej Elżbiety, który odbył się 19 grudnia. Nie była to więc samodzielna decyzja przyszłych rodziców.

Okazało się, że oczekiwane royal baby to księżniczka Victoria. Imię to wywołało spore zaskoczenie, ponieważ wszyscy spodziewali się, że księżna Sussex odetnie się od tradycji i wybierze dla córki imię, jakiego jeszcze w rodzinie królewskiej nie było. Tymczasem imię Victoria nosiło aż 9 kobiet z rodu królewskiego.

Źródło: plotek.pl