Putin wywoła wojnę, Rosję czeka upadek a Chiny zajmą Syberię. Mocne tezy europosła

Rosję czeka upadek, na który czekają Chiny. Gdy nastąpi – zaatakują, by odebrać Rosji Syberię. Litewski europoseł Vytautas Landsbergis uważa, że Chiny mają plan zajęcia bogatych w złoża surowców terenów rosyjskich i czekają jedynie na odpowiedni moment do ataku.

– Zbliża się trzeci upadek Rosji, i czy zwróci się to ku katastrofie wszystkiego wokół, czy też Rosja upadnie według własnych wewnętrznych powodów naturalnych – co z tego wyniknie później? Ile Chiny będą na to patrzeć i czekać na swój czas – nie wiemy. Mają bardzo dużo czasu – powiedział europoseł Vytautas Landsbergis w rozmowie z obozrevatel.com.

– Przewodniczący Mao [Zedong] bardzo wyraźnie, 50 lat temu, odpowiedział brytyjskiemu dziennikarzowi w tej sprawie na pytanie „Czy Chiny roszczą sobie prawa do Przybajkala i Syberii?”. Powiedział, że te ziemie jeszcze 200 lat temu składały hołd chińskiemu cesarzowi. Naiwny Anglik był zaskoczony: „Panie przewodniczący, Rosja jest tam od 200 lat”. A Mao odrzekł: „Co to jest 200 lat dla Chin? Poczekamy i wszystko wróci na swoje miejsce” – przytoczył wywiad z chińskim komunistą litewski europarlamentarzysta.

– [Rosyjski] Daleki Wschód już w naturalny sposób staje się chiński. Ludzie mówią, że rosyjskie kobiety wolą chińskich mężów, którzy ich nie biją, nie piją, ale przynoszą pieniędzy do domu swoim dzieciom. To normalne życie. Rosjanie jakoś zawodzą – podsumował Landsbergis.

Litwin nie odpuścił okazji do wbicia szpili w Putina.

– Mówią, że Putin jest szalony i co z tym zrobić? I nic nie można z tym zrobić. Szaleniec będzie kontynuował swoją wojnę, rozszerzy tę wojnę, teatr wojny i metody jej prowadzenia. Żyjemy w czasach wojen Putina, tak jak kiedyś były to wojny napoleońskie. Teraz epoka wojen Putina – twierdził polityk.

Vytautas Landsbergis jest posłem do Parlamentu Europejskiego. W latach 1990-1992 był głową odradzającego się państwa litewskiego jako przewodniczący parlamentu. Biegle porozumiewa się m.in. w języku polskim.

Źródło: jagiellonia.org