Sylwestrowe promocje w Biedronce i Lidlu. Sprawdź najlepsze zestawy [VIDEO]

Przed nami końcowe odliczanie do sylwestrowej zabawy. Ostatnie dni to także ostatnia szansa do zrobienia zakupów, które spowodują, że tegoroczna impreza będzie niezapomniana. Przejrzeliśmy dwie sieci Biedronka i Lidl, aby przygotować wam zestawienie najciekawszych promocji.

Szczególnie zadowoleni mogą być fani wszelkiego rodzaju fajerwerków. Jeśli nie uczestniczycie w modnych akcjach powstrzymującym pokazy sztucznych ogni, to na pewno zainteresują was zestawy proponowane przez obie sieci.

Biedronka

Najtańsze tzw. „rzymskie ognie” kupicie już za 9,99zł. W opakowaniu dostaniecie zestaw 4 – 10 strzałowych wyrzutni. Jeśli jednak chcecie zainwestować trochę więcej warto zainteresować się tzw. baterią wyrzutni rurowych „Ying Yang”. Za 14,99zł uzyskacie 10 strzałów z bardzo ciekawym efektem.

To jednak nie wszystko. Wielkim tegorocznym hitem może okazać się bateria wyrzutni rurowych M24. Za kwotę 34,99zł otrzymujemy 25 strzałów, które dają na prawdę mega efekt.

Dla najbardziej wymagających sieć przygotowała 100 strzałowy zestaw „Trójkąt Bermudzki”. To w porównaniu z poprzednimi, prawdziwe monstrum. Koszt takiej zabawy to 199zł, jednak patrząc na to, co otrzymujemy w zamian, ten zakup jest na prawdę wart swojej ceny.

Lidl

Dla porównania mamy dla was również ofertę konkurencyjnej sieci z Niemiec. Tutaj ceny najtańszych fajerwerków rozpoczynają się 29,99zł. W tej cenie otrzymujemy tzw. zestaw „Diabolo” w którym do dyspozycji mamy 8 rakiet.

Zdecydowanie ciekawiej wygląda jednak opcja baterii „Apollo 14”. W kwocie 29,99zł otrzymujemy 20 bardzo widowiskowych strzałów.

Na koniec największa atrakcja przygotowana przez sieć Lidl. 150 strzałowa bateria „Don Bomber”. Kosztująca 169,99zł wyrzutnia zapewnia, według producenta, blisko 100 sekundowy pokaz sztucznych ogni na najwyższym poziomie. Zadowolenie gwarantowane.

Źródło: Biedronka.pl / Lidl.pl