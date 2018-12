Wybieracie się na sylwestra do Egiptu? To lepiej nie wychylajcie nosa z hotelu. Wietnamczycy chcieli zobaczyć piramidy a trafili na bombę. Trzech zabitych, wielu rannych

Co najmniej trzy osoby zginęły, a 12 zostało rannych w zamachu bombowym na autobus turystyczny w pobliżu zespołu piramid w Gizie w Egipcie – poinformowały lokalne władze.

Zabici to dwaj wietnamscy turyści – przekazało egipskie MSW. 10 rannych to Wietnamczycy, dwóch to obywatele Egiptu.

Agencja Associated Press donosi z kolei, powołując się na źródła w lokalnych władzach, że co najmniej jedna z ofiar śmiertelnych to Egipcjanin.

Ranni zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu zamachu działają służby bezpieczeństwa.

Do eksplozji doszło w piątek po południu niedaleko popularnego wśród turystów zespołu piramid w Gizie. Bomba była schowana pod murem i wybuchła w pobliżu autobusu przewożącego turystów. Na zdjęciach w mediach społecznościowych widać całkowicie spalony pojazd.

Według wstępnych informacji ładunek wybuchowy był domowej roboty. Na razie żadna z organizacji terrorystycznych nie przyznała się do przeprowadzenia zamachu.

Egipt walczy z radykalną islamską partyzantką, która dokonała wielu ataków, głównie na półwyspie Synaj, gdzie armia prowadzi od lutego zakrojoną na szeroką skalę ofensywę. Piątkowy atak jest jednak pierwszym od dwóch lat na zagranicznych turystów w Egipcie – zauważa AP.

A medical source at al-Haram hospital said that four of the injured #tourists in #Egypt's #Giza explosion had fractures and the rest just had bruiseshttps://t.co/Gi8SSgEwsv pic.twitter.com/W3rEY0knRr — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 28, 2018

Źródło: PAP/ BBC News