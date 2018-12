Zbliża się koniec niepodległej Białorusi? Wybrano hymn „nowego” Państwa Związkowego Rosji i Białorusi

Jeszcze do niedawna eksperci przerzucali się teoriami, że Łukaszenka odwróci Białoruś na zachód. Wygląda na to, że możemy te tezy włożyć miedzy bajki, a Rosjanie „przekonali” Białorusinów do wiecznej wspólnoty. Świadczy o tym chociażby wybór… hymnu Państwa Związkowego Rosji i Białorusi.

„21 grudnia na specjalnym posiedzeniu Społecznej Izby Państwa Związkowego w Mińsku ogłoszono zwycięzcę konkursu na symbole państwowe, w tym hymn” – poinformowały białoruskie media.

Jak czytamy, autorami muzyki są narodowi artyści z Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej, Anatolij Jarmołenko i Paweł Owsiannikow. Tekst napisał generał dywizji Iwan Jurkin oraz członek Związku Pisarzy Moskwy, Symon Osiaszwili.

„Nowy hymn Państwa Związkowego stał się jednym z jego symboli obywatelskich, a w nadchodzących dniach będzie rozbrzmiewał podczas wielu noworocznych i świątecznych wydarzeń w Rosji i Białorusi, na rozległym terytorium Państwa Związkowego” – czytamy na oficjalnej stronie internetowej Społecznej Izby Państwa Związkowego.

Według nieoficjalnych informacji w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się także prezentacji kolejnych symboli takich jak flaga oraz godło.

Prawdopodobnie wszystkie zostaną zaprezentowane do lutego 2019 roku, kiedy to odbędzie się uroczysty koncert podsumowujący działanie Społecznej Izby Państwa Związkowego Rosji i Białorusi.

