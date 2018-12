Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefour. Zobacz kiedy i do której będą otwarte sklepy w Sylwestra i Nowy Rok!

Sylwester już za dwa dni. Szampańska zabawa przed nami, zobaczcie do której możecie zrobić zakupy w najpopularniejszych dyskontach w kraju..Oto jak otwarte będą sklepy w Sylwestra i Nowy Rok.

Jak wiadomo Sylwester tak samo jak Wigilia jest jeszcze dniem pracującym, ale zdecydowana większość sklepów otwarta będzie krócej.

Poniżej przedstawiamy jak otwarte będą sieci popularnych sklepów.

Lidl – sklepy otwarte do godz. 18:00,

Biedronka – sklepy otwarte do godz. 19:00,

Auchan – sklepy otwarte do godz. 19:00,

Carrefour – sklepy otwarte do godz. 18:00,

Inny popularny dyskonty jak Żabka, mimo, że godziny otwarcia sklepów w tej sieci ustalają franczyzobiorcy, większość sklepów będzie czynna w Sylwestra do godz. 19:00.

Jak wygląda sytuacja w Nowy Rok?

1 stycznia jest świętem i podobnie jak w inne świąteczne dni zaznaczone w kalendarzu na czerwono, sklepy nie są czynne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami otwarte będą mogły być placówki, w których za ladą stanie właściciel. Czyli realnie można będzie zakupić np. wodę czy aspirynę w Żabce.

Otwarte będą także sklepy działające przy stacjach benzynowych oraz dyżurujące apteki.

