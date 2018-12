Brytania oblężona! Nachodźcy szturmują kanał La Manche. Rząd Wielkiej Brytanii prosi o pomoc Francuzów

W związku z gwałtownie rosnącą liczbą migrantów usiłujących przekroczyć kanał La Manche, szef brytyjskiego MSW poprosił o pilne spotkanie z francuskimi ministrami.

Szacuje się, że od Wigilii około 100 nielegalnych imigrantów próbowało dostać się do kraju przepływając kanał La Manche w małych łodziach. Minister Spraw Wewnętrznych, Sajid Javid skontaktował się między innymi z funkcjonariuszami Służby Granicznej oraz swoim francuskim odpowiednikiem Christopherem Castanerem. Javid wyraził nadzieję, że Francja zintensyfikuje swoje działania mające na celu rozwiązanie rosnącego problemu imigrantów próbujących dostać się do Wielkiej Brytanii.

Poseł z Dover, Charlie Elphicke chwali działania ministra.

Zbyt długo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie traktowało tego wystarczająco poważnie, a kryzys wciąż rośnie do niespotykanego wcześniej poziomu. Dlatego cieszę się, że minister spraw wewnętrznych słusznie oświadczył, że jest to poważny problem. Teraz potrzebujemy jasnej strategii, aby pokonać handlarzy, zacznijmy od przywrócenia naszych kutrów do kanału La Manche – mówi Elphicke.

źródło:express.co.uk