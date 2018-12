Brytyjska armia będzie jak ochronka? Pochodzący z Afryki żołnierz pozywa ją, bo na ćwiczeniach było mu zimno

Były żołnierz, pochodzący z Ghany imigrant domaga się 150 tys funtów odszkodowania od brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Skarży się, że zmarzł w czasie ćwiczeń na poligonie.

Pochodzący z Ghany Michael Asiamah służył w brytyjskiej armii do jesieni 2016 roku. Służbę porzucił po tym, jak w marcu zmarzł w czasie trwających 18 godzin ćwiczeń na poligonie w okolicach Salisbury.

Teraz były wojak domaga się 150 tysięcy odszkodowania, bo z zimna bolały go ręce i stopy. Na dodatek zdrętwiały. Co prawda nie miał żadnych odmrożeń, ale cierpi do teraz i z powodu tych cierpień musiał porzucić marzenia o tym, by zostać nauczycielem wychowania fizycznego.

Imigrant zarzuca, że armia nie dostarczyła mu dostatecznie ciepłej odzieży i ekwipunku chroniącego go przed zimnem. Wojskowi zaprzeczają i twierdzą, że Afrykanin miał dostateczne wyposażenie.

Reprezentujący Ghańczyka prawnicy twierdza, że armia powinna uwzględnić to, że pochodzi on z Afryki i nie jest odporny na zimno. Do sądu dostarczyli raporty, z których wynika, że Afrykańczycy 30 razy częściej są narażeni na szwank z powodu zimna niż Europejczycy.

Choć w armii jest tylko 0,1% żołnierzy pochodzących z Afryki, to aż 40% przypadków „zmarznięcia” dotyczy właśnie ich. W ciągu 10 lat pomiędzy 2006 a 2016 rokiem liczba skarg z powodu zimna wzrosła o 1650%.

Asiamah nie jest na straconej pozycji. jak wynika z raportu opublikowanego w „Lawyer Monthly” w roku 2016 armia wypłaciła 1,5 miliona funtów odszkodowań.

Armia brytyjska ma kłopoty z pozyskiwaniem rekrutów. Dlatego też dopuszczono ostatnio by służyli w niej cudzoziemcy, a ogłoszenia zachęcające do zaciągnięcia się ukazały się w wielu krajach afrykańskich.

W ramach dbałości o różnorodność obniżono wymagania sprawnościowe dla kobiet, by one także wstępowały w szeregi armii. Zaś żołnierze muzułmanie mają prawo przerywać ćwiczenia na czas modłów.