Cenowa masakra w Nowym Roku. Ceny gazu, wywozu śmieci i żywności ostro w górę!

Rząd PiS triumfalnie ogłosił, że od nowego roku unikniemy drastycznych podwyżek cen prądu. Prawda jest jednak taka, że podwyżki będą. I to gigantyczne. Poniżej listy towarów i usług, za które od 1 stycznia będziemy płacić drożej. Dużo drożej!

Podwyżki cen prądu ominą indywidualnych odbiorców. Ale już nie firmy. Te od wakacji już dostają kontrakty ze stawkami wyższymi o 30-40 proc. Z pewnością, przerzuca wyższe koszty na swoich odbiorców. Czyli na obywatel.

Droższy prąd oznacza wyższe koszty produkcji dla rolników, przetwórni, wyższe rachunki w sklepach. Jeśli nie spadną stawki dla samorządów, w górę pójdą ceny dostarczenia wody. To jednak nie koniec planowanych podwyżek.

Gaz w górę nawet o 5 proc.

PGNiG w grudniu złożyło wniosek o podwyżkę cen gazu. Jeśli Urząd Regulacji Energetyki ją zatwierdzi, będzie to druga podwyżka (w lipcu rachunki wzrosły o 3,6 proc.) w ciągu roku. Błękitne paliwo może zdrożeć o minimum 5 proc. Gorzej z firmami, w tym przypadku także ceny wzrosły od początku roku o kilkanaście procent.

Gdyby cena wzrosła o 5 proc., osoby używające gazu do kuchenek będą płacić o 50 gr miesięcznie więcej. W domach, gdzie gazu używa się także do podgrzewania wody – o 3,50 zł więcej, do ogrzewania – o 4 zł miesięcznie więcej.

Wywóz śmieci – więcej o 80 proc.

Rząd chce zmusić Polaków do segregacji śmieci. Kto nie będzie chciał tego robić, słono za to zapłaci. Samorządy na ustawę nie czekają i już podnoszą opłaty przekonując że stawek nie aktualizowały od lat, a w górę idą ceny paliwa i prądu. W Łodzi – stawka za odbiór śmieci wzrośnie o ponad 80 proc. Obecnie wynosi 7 zł od osoby (jeśli segreguje) lub 12 zł (jeśli nie segreguje). Od 1 stycznia opłata wzrośnie odpowiednio do 13 i 22 zł od osoby. W Gorzowie Wielkopolskim opłata dla osób segregujących wzrośnie z 13 do 15 zł, a niesegregujących – z 19 do 22 zł.

Polisy OC – więcej nawet o 5 proc.

Po kilkumiesięcznej uldze od drogiego OC, eksperci przewidują, że ceny znów zaczną rosnąć. – Pod koniec listopada polisy przeciętnie były o 10 proc. tańsze niż na początku roku. Trudno jednak spodziewać się, że ten spadkowy trend będzie trwał długo – powiedział dziennikowi „Fakt” Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl. Powodem są rosnące kwoty na zasądzane odszkodowania dla ofiar wypadków komunikacyjnych i ich rodzin. – Dane KNF-u wskazują, że pomiędzy pierwszą połową 2017 r. oraz pierwszą połową 2018 r. koszt zadośćuczynień i odszkodowań dla ofiar wypadków drogowych wzrósł o 15,4 proc. – podkreśla ekspert. Ceny OC mogą w przyszłym roku wzrosnąć o ok. 5 proc. To oznacza, że średnio cena polisy (teraz to ok. 750 zł) wzrośnie o 37,5 zł.

To nie jedyna zmiana. W górę pójdzie kara za brak ważnego OC. Teraz wynosi ona 4,2 tys. zł, a od 1 stycznia wzrośnie do 4,5 tys. zł.

Opłaty przekształceniowe – 7-krotny wzrost !

Za to możemy „podziękować” samorządom, które w obawie przed utratą dochodów, masowo przed końcem roku wysyłają informacje o nowych wyższych opłatach za użytkowanie wieczyste. Od 1 stycznia wchodzi w życie ustawa, która likwiduje użytkowanie, ale mieszkańcy przez 20 lat będą jeszcze płacić opłatę przekształceniową w wysokości stawek obowiązujących na koniec 2018 r. I samorządy w ostatniej chwili je podnoszą. W Warszawie – nawet siedmiokrotnie wzrośnie opłata za wieczyste użytkowanie gruntu pod garażem. W Krakowie podwyżki na niektórych gruntach skarbu państwa wzrosły kilkukrotnie!

Żywność – nawet o 15 proc. więcej

Eksperci są zgodni: – Biorąc pod uwagę przewidywane zmiany cen poszczególnych grup produktów spożywczych można szacować, że w czerwcu 2019 r. łączne ceny żywności i napojów bezalkoholowych będą o 3,0-3,5 proc. wyższe niż w grudniu 2018 r. – przewidują analitycy z Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Podobne prognozy stawiają inni. Na wzrost inflacji żywności w 2019 r. złożą się wyższa dynamika cen pieczywa, mięsa i warzyw – oceniają eksperci.

Źródło: wolnosc24.pl/fakt.pl