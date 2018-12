Nie bierz tego. Suplement diety wycofany ze sprzedaży. Normy przekroczono ponad 30-krotnie

Sanepid wydał decyzję o wycofaniu ze sprzedaży partii suplementu diety Chlorella. Stwierdzono przekroczenie aż ponad 30-krotnie dopuszczalnej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Chlorella jest algą ze specjalnymi wartościami odżywczymi i zdrowotnymi. Jednak po przebadaniu jednej z partii suplementu diety przez Sanepid postanowiono wycofać ją ze sprzedaży.

W próbkach badanych przez Sanepid wykryto aż ponad 30-krotne przekroczenie dopuszczalnych norm wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Dystrybutor Chlorelli, sopocka firma AURA Herbals Jarosław Paul zobowiązał się „do poinformowania odbiorców o wycofaniu z obrotu oraz o konieczności dokonania zwrotu suplementu diety pn. »Chlorella sprasowana alga słodkowodna«, nr partii: 07/2020/CHT”.

Jeśli ktoś jest w posiadaniu tabletek Chlorella z tej serii ważnej do 31 lipca 2020 roku, powinien wyrzucić je do specjalnego śmietnika na przeterminowane leki. Są one dostępne w prawie każdej aptece.

Według polskiego prawa, suplement diety traktowany jest jako żywność. W zeszłym roku ponad 6 proc. suplementów diety, które zostały skontrolowane przez Sanepid w laboratorium, nie otrzymało pozytywnej oceny.

Źródło: se.pl