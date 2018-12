Sławomir to umie zarabiać pieniądze! W tego sylwestra zagra na dwóch imprezach tego samego dnia! „Wezmę helikopter!”

Wielka zabawa sylwestrowa już za dwa dni, stacje telewizyjne prześcigają się by przyciągnąć widza do siebie. Na takiej sytuacji postanowił skorzystać popularny Sławomir. Jak się okazuje zagra on na dwóch imprezach jednocześnie! Zobaczą go widzowie TVP i Polsatu.

Jak podaje „Super Express” popularny Sławomir wystąpi aż na dwóch imprezach sylwestrowych w tym roku. Wokalista najpierw otworzy Sylwestra w Zakopanem, którego transmitować będzie program drugi Telewizji Polskiej, a następnie pojawi się na transmitowanym na antenie Polsatu Sylwestrze w Chorzowie.

Obie miejscowości dzieli około 180 km. Zespół z tego powodu by zdarzyć i upiec dwie pieczenie na jednym rożnie skorzysta z helikoptera. Czy będzie to helikopter Zygmunta Solorza, właściciela Polsatu?

„Bzdura!” – mówi WP żona Sławomira Zapały, Magdalena Kajrowicz.

Jak tłumaczy Magdalena Kajrowicz zespół po prostu wynajmie helikopter, który przetransportuje wszystkich z Zakopanego do Chorzowa.

„To jest rodzaj powietrznej taksówki i nie ma w tym nic dziwnego. Jeśli między jednym a drugim występem jest godzina czy dwie, wynajmuje się helikopter. Tak działają muzycy, tak działają biznesmeni” – powiedziała.

Sławomir pytany w mediach społecznościowych o to czy zdarzy być w dwóch miejscach jednego dnia miał powiedzieć: „Wezmę helikopter i zdążę”.

Istnieje oczywiście ryzyko, że z powodu złych warunków pogodowych helikopter nie będzie mógł wystartować, ale wówczas ekipa wynajmie busa i ze zdążeniem do Chorzowa również nie powinno być większego problemu, podają media.

Taka prawowitość i chęć zagrania dwóch koncertów oczywiście wiąże się z podwójnym honorarium! Jak informuje „Super Express”, w ciągu jednej nocy gwiazdor może zainkasować nawet 100 tysięcy złotych.

Źródło: Super Express/ wp.pl