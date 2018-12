Zobacz największe hity amerykańskiego internetu. Zmiennopłciowiec w obronie swej „godności” i lewak walczący z Trumpem [VIDEO]

Dwaj Amerykanie stali się prawdziwymi gwiazdorami mediów społecznościowych. Tu już nie chodzi o kwestię poglądów, czy stylu życia. To kliniczne przypadki pokazujące co postępujący postęp może zrobić z człowiekiem.

Obydwa nagrania pokazują scenki rodzajowe ze sklepu. Na pierwszym zmiennopłciowy klient wpada w szał, gdyż sprzedawca ośmielił się zwrócić do niego per „proszę pana”.

Mimo przeprosin wypomadowany, prawdopodobnie uważający się za kobietę facet nie może się uspokoić i domaga się, by mówić do niego „proszę pani”.

Wrzeszczy, że w sklepie tym specjalnie złośliwie traktowany jest jak mężczyzna. A przecież ma taki ładny makijaż i śliczna różową torebkę.

Na drugim nagraniu role odwracają się. To sprzedawca dostaje ataku histerii. A wszystko przez to, że w sklepie pojawił się zwolennik Trumpa.

Na głowie ma bowiem czapkę z jego słynnym hasłem z kampanii „Make America Great Again” – „Uczyńmy Amerykę Znów Wielką” i ubrany jest w koszulkę z napisem „Trump”.

Wszelkie komentarze są zbędne. Niepotrzebna jest nawet znajomość angielskiego, by stwierdzić w jakim stanie psychicznym są najnowsi bohaterowie amerykańskiego internetu.

This video reminds me of what happened to @benshapiro when he met Zoey Tur. pic.twitter.com/OSHOD3c7Qv

— Andy C. Ngo (@MrAndyNgo) December 28, 2018