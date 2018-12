5 sprawdzonych przepisów na kaca! Te koktajle postawią cię na nogi po sylwestrowej zabawie

„Kac morderca” – kto nigdy nie miał z nim do czynienia niech pierwszy rzuci kamieniem. Wielu z nas już teraz jest przekonany, że ten największy wróg ludzkości dopadnie go po raz kolejny 1 stycznia. Czy jest jednak szansa się przed nim obronić?

Naukowcy w tym temacie są zgodni. Nie ma sposobu na to, aby w pełni ochronić organizm przed syndromem dnia następnego. Jest jeden podstawowy – mniej pić, jednak to nie zadowala raczej nikogo z nas. Co jednak zrobić, gdy obudziliśmy się po imprezie z ogromnym bólem całego ciała?

Prezentujemy wam 5 sprawdzonych przez nas przepisów, które choć trochę zniwelują skutki wcześniejszej balangi. Co warto podkreślić, do każdego z tych „koktajli” należy dodatkowo wypić dużą ilość wody, która porządnie nawodni nasz organizm.

Wszystkie podane przepisy posiadają „margines” ilości. Nie przejmujmy się, jeśli przekroczymy zaprezentowane ilości. Ważne, aby produkty dokładnie wymieszać, najlepiej w blenderze.

NA START

* 150 ml soku pomarańczowego

* 1 cytryna w plastrach (wraz ze skórą)

* 50 gram miodu

NATURALNA BOMBA

* 1 ząbek czosnku

* 1 łyżka posiekanego koperku

* 100 ml soku marchwiowego

* 100 ml soku z kiszonej kapusty

* cukier, sól, pieprz – do smaku MOC W KISZONCE

* 2 łyżki oliwy z oliwek

* 1/2 szklanki soku z kiszonej kapusty

* 1/2 szklanki soku z kiszonych ogórków

* pieprz i sól – do smaku PIWNY RATUNEK

* 100 ml jasnego piwa typu lager

* 100 ml soku pomidorowego

* 1 żółtko ZDROWY KLIN

* 60 ml śmietany

* 50 ml szkockiej whisky

* 30 ml miodu

* lód

Na zdrowie!